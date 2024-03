Giorgio Furlani, in merito al futuro di Leao, ha chiarito che la volontà del calciatore è di restare al Milan per molti anni ancora.

Il nome di Rafa Leao è stato accostato spesso nelle ultime settimane al PSG e non solo. A un certo punto sembrava fosse sul primo volo verso chissà dove, la realtà invece è ben altra. A fare chiarezza ci ha pensato la voce di autorevole di Giorgio Furlani che, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha chiarito con fermezza, e senza possibilità di equivocare, le volontà sia del Club e, soprattutto, del giocatore.

Rafael Leao

Lunga vita a Leao al Milan

Il numero 10 rossonero ha legato il proprio futuro, a doppio filo, al Milan. Lo aveva ribadito lui stesso alla presentazione del suo libro, Smile, e lo aveva chiarito anche in campo e negli atteggiamenti che vuole essere una bandiera e un’icona del Milan del presente e del futuro. Qualora però ci fossero ancora dubbi, Giorgio Furlani in persona, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha spazzato via ogni dubbio in merito L’amministratore delegato del Milan ha dichiarato infatti che Leao “qui -a Milano e al Milan – sta benissimo, dovrebbe essere lui a chiederci di voler andare ma non vuole proprio. Lunga vita a Leao al Milan”.

E se arriva un’offerta indecente?

Spesso si è detto che il Milan, in caso di offerta “indecente” anche inferiore alla clausola, avrebbe ceduto Leao. Cosa quanto mai falsa e smentita proprio da Giorgio Furlani che alla rosea ha dichiarato che “Rafa ha una clausola rescissoria da 175 milioni ma prima ancora ha il desiderio di restare al Milan”.

