Il terzino destro del Milan Davide Calabria ha elogiato le qualità del numero 10 rossonero e del suo allenatore.

Davide Calabria a Radio Serie A ha detto la sua anche su diverse persone che ha incontrato al Milan tra calciatori e dirigenti. “La fascia pesa assolutamente tanto, una delle più importanti del calcio. Ti porta più responsabilità dal punto di vista umano, poi viene il campo. Fondamentale riuscire a essere una grande persona ed essere esempio o ispirazione: dai bambini più piccoli agli adulti che seguono questa squadra e questo sport. Ti dà un peso ma che è bello da poter portare“.

Su Pioli

“Bravissimo a inserirsi in un momento complicato per la squadra ma anche per lui. Questa situazione ci ha unito ancora di più: siamo partiti in difficoltà i primi tempi ma toccando il fondo siamo dovuti risalire con unghie e denti. Lui non ha mollato e ha creduto nel lavoro. Così è stato dal primo all’ultimo membro dello staff, unendo il gruppo che ha vinto“.

Davide Calabria

Su Maldini

“Mi ha insegnato la pazienza. L’ho sempre visto in qualsiasi momento sempre molto pacato, con il giusto atteggiamento e i giusti modi. Affrontare lo sport, momenti belli e brutti, con la giusta maturità“.

Su Leao

“E’ una risata, la gioia di giocare. Ha un talento innato e una marcia in più. Lui deve riuscire a rimanere sereno e poi il campo parla per lui. Per quanto possa sembrare avere giornate altalenanti, poi i numeri parlano per lui. Se capirà il talento che ha può diventare uno o il giocatore più forte del mondo. E’ da Pallone d’Oro, con quelle qualità fisiche innate non ne vedo tanti. Se avesse istinto killer di Mbappè, potrebbe essere da Pallone d’Oro“.

L’obiettivo in campionato

“Quello che volevamo era vincere. Bisogna essere lucidi ed essere chiari che l’Inter sta facendo un campionato fuori dal comune. Bisogna essere onesti con noi stessi e con tutti e dire “bravi” per quello che stanno facendo. Il nostro campionato lo stiamo facendo alla grande, abbiamo il ritmo dello scudetto. L’obiettivo era fare meglio possibile e dal punto di vista numerico stiamo facendo il meglio possibile“.

L’articolo Calabria: “La fascia da capitano è una delle più importanti del calcio, Leao è da Pallone d’Oro, Maldini mi ha insegnato la pazienza” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG