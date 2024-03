Giorgio Furlani ha parlato del futuro in rossonero di due pilastri come Theo e Maignan. Sarà decisiva la loro volontà di restare.

Il mercato non è solo in entrata ma anche in uscita. In casa Milan si è iniziato a ragionare non solo sui nuovi giocatori da portare a Milanello ma, con pari intensità, anche sui rinnovi delle colonne portanti dell’undici di mister Pioli. Tra loro figurano senza dubbio i due francese Theo e Maignan. I due sono accumunati dal fatto di aver entrambi i propri contratti in scadenza ndl 2026. Giorgio Furlani, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, ha parlato in modo chiaro e limpido in merito al loro futuro in rossonero.

Theo Hernandez

Decidono i calciatori

Nel calcio moderno le volontà di un giocatore rappresentano un’alta percentuale di riuscita di qualsiasi trattativa di mercato, sia essa un rinnovo, un acquisto o una vendita. Realtà che gravita anche sul futuro dei francesi del Milan, Theo e Maignan. Giorgio Furlani non si è nascosto dietro a parole di rito o circostanza ed ha affermato che “si parla di vendere o comprare ma spesso sono i giocatori a decidere del loro futuro”.

La speranza

L’amministratore del Milan ha però voluto ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che la prima volontà del Club non è certamente vendere, anzi. Furlani ha infatti specificato che “Theo e Mike sono due campioni, speriamo restino con noi il più a lungo possibile e facciano ancora la differenza”. La società rossonera è ben conscia che l’ambizione sportiva passa inesorabilmente dalla forza di riuscire a trattenere i propri pezzi pregiati.

