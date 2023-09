La doppietta dell’italiano in nazionale fa molto rumore ma il titolare al momento resta l’ex Roma.

Simone Inzaghi ha ben chiara in mente la formazione che scenderà in campo dal primo minuto sabato alle 18 contro il Milan: sarà la stessa delle prime 3 giornate, il turnover inizierà mercoledì prossimo in Champions League. Niente da fare quindi per Davide Frattesi che con la sua doppietta di ieri sta cercando di scalfire le certezze del tecnico.

Il Corriere dello Sport fa notare che il suo concorrente, Henrikh Mkhitaryan, è un portafortuna nei derby. È partito titolare nelle ultime 4 stracittadine consecutive vinte dai nerazzurri mentre subentrò nell’unica sfida persa contro il Milan della passata stagione; per di più l’armeno segnò anche con una grande incursione centrale il secondo goal dell’andata delle semifinali di Champions League. Inzaghi si fida ciecamente della sua esperienza, caratteristica che gli permette di fare sempre la scelta giusta in mezzo al campo; in ogni caso gli impegni sono tanti e Frattesi avrà molto spazio nel corso ella stagione, anche perché l’armeno ha 34 anni.

