Le parole di Javier Tebas, presidente della Liga, sul caso Rubiales scoppiato nelle ultime settimane. I dettagli

Javier Tebas, presidente della Liga, ha paelato in occasione del lancio dell’album di figurine Panini del campionato spagnolo.

PAROLE– «Chi ha conosciuto personalmente Rubiales sapeva che da lui ci si sarebbe potuti attendere un certo tipo di comportamento. A causa del comportamento di una persona, che non mi ha sorpreso, non possiamo dire che calcio è sessista. Dovremo certamente lavorare per cambiare alcune dinamiche interne. In Federcalcio abbiamo il 37-38% di donne che lavorano ma dovremmo cercare di aumentare questa percentuale. Se arrivassero più donne saremmo vicini al 50%. Il fatto che il presidente della Federazione abbia fatto questo non significa che il calcio sia sessista e che non rispettiamo le donne. È importante chiudere il caso Rubiales, anche se per me è già storia passata. Sono un uomo della Federazione, amo moltissimo la Federcalcio spagnola, ma non mi vedo a guidarla. Sono un uomo dell’industria dello sport, dell’industria del calcio e mi vedo dove devo essere, cioè a capo della Liga».

