Il big match di venerdì tra squadre nerazzurre si avvicina: i bergamaschi non ci arrivano però nel migliore dei modi.

In vista della prossima giornata di campionato che vedrà affrontarsi l’Atalanta e l’Inter a San Siro, emergono notizie importanti riguardo la formazione bergamasca.

Un’assenza significativa

Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, sembra destinato a mancare l’appuntamento con il campo in occasione della trasferta milanese contro l’Inter. Nonostante il rientro agli allenamenti presso il centro sportivo di Zingonia, come riporta il Corriere di Bergamo, il giocatore ha chiesto di allenarsi in solitario, distaccandosi dal resto del gruppo. Questa sua decisione alimenta le speculazioni su un imminente cambio di casacca, possibile fino all’ultimo respiro del calciomercato, che chiuderà i battenti un’ora e mezza dopo il fischio finale della partita. Il nigeriano, autore di una tripletta nell’ultima finale di Europa League, avrebbe ricevuto un’offerta dal PSG ma i dirigenti della Dea negano categoricamente che la stessa proposta sia arrivata anche in società.

Stadio San Siro spalti vuoti

Gli altri acciaccati

L’Atalanta naviga in acque turbolente anche per quanto riguarda le condizioni fisiche di altri componenti della squadra. Rafael Toloi ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, segno positivo per la difesa bergamasca. Tuttavia, diversi compagni di squadra hanno dovuto seguire programmi di allenamento personalizzati. Sulemana si è dedicato al lavoro in piscina mentre Kolasinac e Bakker hanno proseguito la loro preparazione individualmente. A questi si aggiungono Giorgio Scalvini e Gianluca Scamacca, impegnati nel recupero da brutti infortuni e non disponibili per la prossima sfida. Infine, il malanno stagionale ha colpito anche Bertrand Hien, fermo a causa di un’influenza.

