Potrebbe essere arrivato il momento di riposare per Mkhitaryan: al suo posto deporrebbe giocare la mezzala italiana.

L’Inter è pronta a sfidare l’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini. Al centro delle attenzioni, una mossa strategica che potrebbe sorprendere molti appassionati del pallone: Simone Inzaghi prepara novità di formazione.

Una mossa a sorpresa

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Inzaghi starebbe valutando l’opzione di schierare Frattesi dal primo minuto contro l’Atalanta. La scelta di posizionare il centrocampista da subito in campo, insieme a Nicolò Barella e Hakan Çalhanoglu, sembra essere più che una semplice intuizione. Frattesi, che ha già diviso il campo con Barella in diverse occasioni soprattuto con la maglia della Nazionale, avrebbe così l’opportunità di dimostrare il suo valore: giocando insieme al sardo, tra l’altro, Frattesi non ha realizzato né goal né assist in 37 partite.

Davide Frattesi

Chance da sfruttare

A lungo questa estate si è parlato della richiesta dell’ex Sassuolo di maggior minutaggio: in realtà i rumours di mercato sono stati veramente tanti ma offerte concrete non ce ne sono state. Si prevede che Inzaghi possa dare ancora più chance a Frattesi, sta a lui dimostrare di poter essere titolare in nerazzurro. L’anno scorso il suo apporto fu decisivo nella corsa Scudetto ma le presenze da titolare, soprattutto in campionato, furono veramente poche. Quest’anno c’è la concorrenza in più di Zielinski ma anche un numero molto maggiore di partite da giocare: vedremo cosa saprà fare la mezzala italiana.

