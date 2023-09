Inter-Milan sarà anche esperienza e gioventù vista anche l’età media delle due rose: Inzaghi ha la squadra più ‘anziana’

Inter-Milan sarà anche esperienza e gioventù vista anche l’età media delle due rose: Inzaghi ha la squadra più ‘anziana’.

Come riportato dal Corriere dello Sport sono 3, o quasi, gli anni che separano le due rose: i nerazzurri a 28,4 nonostante in estate ci sia stato un pizzico di ringiovanimento. I rossoneri dalla loro parte invece sono la squadra più giovane tra le big con una media di 25,7. Strategia differenti frutto anche delle diverse esigenze societarie con l’Inter più attenta ad abbassare i costi e puntare su svincolati, non sempre giovanissimi (Mkhitaryan, Cuadrado ecc).

