I rossoneri in emergenza difensiva e col morale sotto i tacchi provano a risollevarsi sul campo dei bianconeri terzi in classifica.

Ci siamo quasi, stasera alle 18 sarà tempo di Juventus-Milan: i rossoneri hanno un vantaggio in classifica di 5 punti proprio sugli avversari di oggi e quindi faranno di tutto per difenderlo o aumentarlo.

Brutto momento

La squadra di Pioli non vince da 4 partite (3 sconfitte ed 1 pareggio), è stata eliminata dall’Europa League ed ha visto i rivali cittadini dell’Inter conquistare matematicamente il ventesimo Scudetto (quello del sorpasso) davanti ai propri tifosi. È già praticamente certo che a fine anno si cambierà allenatore ma prima c’è da conquistare il secondo posto in Serie A.

Rafael Leao

Le probabili

Nel derby sono stati espulsi Theo Hernandez e Calabria che non ci saranno insieme a Tomori, anch’egli squalificato ma per somma di gialli. Pioli quindi dovrà ridisegnare il reparto arretrato, oltre a dare la fascia di capitano a Leao. Il terzino destro, secondo Sky Sport, sarà Musah, originariamente un centrocampista, mentre sulla sinistra ci sarà Florenzi. Dovrebbe essere escluso ancora una volta dai titolari Bennacer mentre non ci sono dubbi nelle altre zone di campo. Allegri ha tutti a disposizione ed un solo dubbio che riguarda il partner di Vlahovic, Chiesa è in vantaggio su Yldiz, Cambiaso dovrebbe agire nel ruolo non proprio di mezzala; ecco le probabili formazioni.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Cambiaso, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Allegri.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Musah, Gabbia, Thiaw, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

