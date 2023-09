Verso la quinta giornata di Serie A: ecco tutte le curiosità dei match tra Empoli e Inter che andrà in scena domenica pomeriggio

Alle ore 12-30 inizia la domenica di Serie A con il più classico dei testa-coda: l’Empoli con zero punti e zero gol segnati ospita l’Inter in testa a punteggio pieno.

A rendere il pronostico ancora di più senso unico ci sono gli ultimi 5 appuntamenti in Toscana, con altrettante vittorie nerazzurre per un parziale di 9-0 a proprio favore. L’autore dell’ultimo gol è stato, neanche a dirlo, Lautaro. Unica differenza rispetto a oggi è il compagno d’attacco con cui si abbracciava.

L’articolo Verso la 5^ giornata di A: le curiosità dietro Empoli-Inter – VIDEO proviene da Inter News 24.

