Buone notizie da Milanello in vista del match con l’Udinese: le condizioni degli infortunati e le ultime novità di formazione. In casa rossonera si attendono risposte significative dal Milan di Fonseca. È giunto il momento di dare una sterzata ad una stagione che, fino ad ora, si è svolta tra le montagne russe. I diversi alti e bassi vissuti lasciano Fonseca e club ancora sotto esame. Le prove a venire potranno rivelarsi decisive per il futuro del tecnico, ma anche di alcune pedine del suo organico. Nello specifico la lista di chi è chiamato a dare di più, molto di più, è composta da tre calciatori offensivi del calibro di Jovic, Chukwueze e Okafor, accompagnati da Thiaw, sempre più fuori progetto. Se il serbo ha già la valigia pronta, altrettanto si potrebbe dire del nigeriano, che ha estimatori in Inghilterra, così come Okafor, e in Arabia Saudita. Oggetto del mistero anche il centrale tedesco, sondato in estate dal Newcastle, che potrebbe rifarsi sotto […]

