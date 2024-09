I nerazzurri ritroveranno oggi i tanti nazionali ad Appiano Gentile: in vista del match in Brianza di domenica ci sono tanti ballottaggi.

Gli ultimi giorni hanno visto il progressivo rientro dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, un’occasione per l’allenatore Simone Inzaghi di valutare le condizioni fisiche e mentali dei suoi uomini. Zielinski è stato il primo a tornare, seguito da altre pedine fondamentali come gli azzurri, Arnautovic, Thuram e Calhanoglu.

I pensieri dell’allenatore

L’imminente trasferta a Monza segna l’avvio di un ciclo di partite che potrebbe rivelarsi determinante. Inzaghi farà sicuramente ricorso al turnover ma va capito in che misura. Secondo SportMediaset, elementi come Zielinski e Frattesi si propongono come validi candidati per un posto da titolare, complici le condizioni fisiche di Calhanoglu, recentemente impegnato con la nazionale di Turchia nonostante un leggero infortunio. La gestione del centrocampista sarà decisiva per le scelte di formazione, con Barella pronto a ricoprire il ruolo di regista se necessario.

Piotr Zielinski

In avanti

Sul fronte offensivo, la situazione appare altrettanto intricata. La possibile esclusione di Lautaro Martinez dal primo minuto apre scenari interessanti per Thuram e per l’iraniano Taremi, quest’ultimo in cerca del primo goal con la maglia nerazzurra dopo un inizio promettente.

Gli scenari

La strategia di Inzaghi sembra orientata verso un massiccio impiego dei titolari nelle partite contro il Manchester City e il Milan, sebbene non si escludano lievi variazioni per gestire al meglio le energie della squadra.

