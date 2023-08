Franco Vezzoni saluta l’Inter, stavolta a titolo definitivo. Il centrocampista si trasferisce al Foggia: annuncio e dettagli dell’affare

Continuano le operazioni in uscita dell’Inter in questa sessione di calciomercato: l’ultimo a dire addio ai nerazzurri è Franco Vezzoni, dopo alcune stagioni passate in prestito, adesso il trasferimento a titolo definitivo al Foggia.

IL COMUNICATO – FC Internazionale Milano comunica la cessione di Franco Vezzoni al Foggia. Il centrocampista classe 2001 si trasferisce a titolo definitivo.

L’articolo Vezzoni lascia l’Inter, UFFICIALE la cessione a Foggia: i dettagli proviene da Inter News 24.

