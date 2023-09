L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha detto la sua in merito al trasferimento di Romelu Lukaku alla Roma

Nel corso della sua intervista rilasciata ai microfoni di Sport Mediaset, Beppe Marotta ha parlato anche dell’acquisto da parte della Roma di Romelu Lukaku. Le parole dell’AD dell’Inter.

SU LUKAKU ALLA ROMA – «Non me lo immaginavo, il nostro mondo è un barnum, è normale che ci siano situazioni che improvvisamente svaniscono e compaiono. E’ il bello del calcio e dello sport, il fatto che sia venuto in Italia rende più interessante ancora di più un campionato che rischiava di decadere alla luce di quello che sta accadendo in Arabia. Siamo orgogliosissimi della rosa che abbiamo e del reparto offensivo che per noi è veramente forte».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE.

L’articolo Marotta: «Lukaku alla Roma Non me lo immaginavo, orgogliosi della nostra rosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG