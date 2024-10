L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez riavvolge il nastro della sua carriera ed al contempo guarda ai prossimi obiettivi. Lautaro Martinez ha affrontato diversi argomenti nel corso di un’interessante intervista ad Icon Magazine; si comincia con le parole di Messi sul fatto che meritasse il Pallone d’Oro. “Per me è un onore che il più grande giocatore di tutti tempi pensi questo. Sono molto felice di essere tra i candidati”. “Penso che sia il riconoscimento a una grande stagione con la mia Nazionale, avendo vinto la Coppa America, e con il club, avendo conquistato lo scudetto della seconda stella e la Supercoppa italiana con l’Inter. E anche dal punto di vista personale: sono stato il miglior marcatore di entrambe le competizioni, eletto Mvp della Serie A”. La crescita dal 2018 (anno di arrivo all’Inter) ad oggi “Sono maturato di pari passo come uomo e come calciatore. Sono arrivato in Italia che ero un ragazzo di […]

