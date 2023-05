Christian Bobo Vieri ha commentato la vittoria dell’Inter nella semifinale d’andata di Champions col Milan, invitando alla calma

Con queste parole, alla sua BoboTv, Vieri analizza e commenta il successo dell’Inter contro il Milan:

MILAN INTER- «Primo tempo Inter da 10. Poi mi piacciono tantissimo i tre centrocampisti nerazzurri che ti danno sempre l’impressione di poter andare a far gol. E ribadisco: l’Inter è questa, quella che si vede da un mese, quindi le critiche a Inzaghi per le 11 sconfitte in campionato sono giustificate. Milan meglio nel secondo tempo, mentre l’Inter meno anche se ha comunque avuto due grandi occasioni con Dzeko e Gagliardini. Poi sono entrati Brozovic, De Vrij, Lukaku… Adesso Lukaku sta bene, si vede. Però non è finita: se il Milan trova un gol, poi ti caghi addosso, fai fatica a trovare il tuo gioco»

