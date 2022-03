L’ex bomber interista si scaglia contro Inzaghi: “Sanchez è in forma e deve giocare di più”.

Simone Inzaghi è stato spesso criticato per i cambi e la gestione della rosa interista. Alexis Sanchez potrebbe giocare dal 1′ contro il Liverpool ad Anfield. Intanto un grande attaccante critica Inzaghi e la sua gestione del talento ex Barcellona. Intervenuto alla Bobo Tv, l’ex attaccante dell’Inter, Christian Vieri, ha espresso la propria opinione in merito ad Alexis Sanchez.

“Decide l’allenatore. Inzaghi deve rispettare Sanchez, deve giocare di più. Avendolo in queste condizioni, il cileno deve giocare di più. Io lo farei giocare di più perché lo merita, non perché è Sanchez”. La sensazione è invece che la Bobo Tv sia un luogo in cui difendere a prescindere l’attaccante interista, sempre discontinuo in questa stagione. Toccherà al calciatore dimostrare di meritare più spazio in campo.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG