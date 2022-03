Inter e Milan a confronto: ecco i prossimi impegni. Attenzione alla rimonta della Juventus.

Il calendario di Serie A può fornirci indicazioni preziose sulla lotta scudetto. Il prossimo mini ciclo sorride ai rossoneri, che affronteranno squadre di livello medio-basso mentre i nerazzurri dovranno vedersela contro squadre ben attrezzate o costruite per vincere come la Juventus. I prossimi incroci prevedono Milan-Empoli e Torino-Inter nel prossimo week end. Cagliari-Milan e Inter-Fiorentina, Juventus-Inter e Milan-Bologna dopo la pausa per gli spareggi mondiali.

Arrivati a Inter-Verona e Torino-Milan, i rossoneri potrebbero aver già incamerato 9 punti. L’Inter sarà uscita dal big match dello Juventus Stadium con maggiori certezze per lo scudetto? Un calendario asimmetrico che ha giocato brutti scherzi ai nerazzurri, con impegni condensati a inizio 2022. Milan-Genoa e Spezia-Inter sarà forse il primo turno con avversari di pari livello per le milanesi. Lo scoglio per i rossoneri dovrebbe essere rappresentato da Lazio-Milan a fine aprile, con gli uomini di Sarri in evidente crescita. Solo a maggio Milan e Atalanta potrebbero affrontarsi in una situazione di classifica ormai delineata. In questi calcoli non andrà certamente sottovalutata la Juventus di Max Allegri, ormai a un passo dalla vetta della classifica e con un Vlahovic in più nel motore.

