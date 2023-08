L’ex leggenda interista Christian Vieri, ha parlato del calciomercato dell’Inter rispetto alle sue dirette concorrenti

Tramite La Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante dell’Inter Bobo Vieri ha voluto parlare del calciomercato nerazzurro.

LE PAROLE – «La Juventus deve giocare tutti gli anni per vincere lo scudetto. Deve lottare per il campionato e le Coppe, come l’Inter e il Milan. Hai i giovani, ma da 40 milioni. Sono uno di poche scuse, la Juve ha uno squadrone, come l’Inter».

L’articolo Vieri: «Ecco la situazione dell’Inter rispetto alle dirette concorrenti» proviene da Inter News 24.

