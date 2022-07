L’ex bomber Christian Vieri dice la sua sulla Fiorentina e su diversi attaccanti non solo dei viola.

Christian Vieri dopo un evento svoltosi a Firenze ha detto la sua su Jovic e sulla coppia d’attacco dell’Inter “Jovic è molto forte. Ne parlavo con dei miei amici che sono tifosi viola e gli ho detto che per me è molto forte. Deve riprendere a giocare, diamogli tempo perché è un bravo centravanti. Alla Fiorentina sono bravi, Italiano è molto bravo, ha cambiato la squadra in una maniera incredibile perché negli ultimi anni i viola non stavano facendo bene ed i risultati ottenuti erano orribili“.

Romelu Lukaku Lautaro Martinez

“Con l’arrivo di Italiano la Fiorentina è cambiata, è un’altra squadra, gioca a calcio e se Vlahovic fosse rimasto a gennaio i viola sarebbero andati in Champions League. E’ normale che un grande attaccante come Vlahovic sia voluto andare in un grande club dove può giocare per vincere e giocare la Champions League. La Fiorentina è una piazza meravigliosa, è un incredibile trampolino di lancio per i giovani. Lukaku sposta gli equilibri. L’Inter è straforte, e Lukaku e Lautaro Martinez faranno insieme dai 55 ai 60 gol. Di Maria è un grande colpo ed un grande giocatore, non lo si scopre certo adesso”.

