L’ex bomber Christian Vieri ha espresso il suo parere sulla corsa Scudetto indicando secondo lui i terzini più forti in attività.

Christian Vieri è stato intervistato da Football News 24 sulla lotta Scudetto ma non solo. “Per me ci sono tre squadre in corsa. Devo dire che il campionato è molto divertente, ogni domenica succede qualcosa di nuovo e mancano ancora 8 partite. Sarà bello fino alla fine, fino all’ultima gara”.

Theo Hernandez

“L’Inter ha solo un po’ di stanchezza, ma è normale in questo periodo. Non c’è nessun Bobo Vieri in questo momento, però ci sono degli attaccanti giovani che piano piano verranno fuori. Mi piace molto Scamacca, lui è pronto ora. Il terzino sinistro più forte al mondo è Theo Hernández, mentre a destra per me il più forte è Hakimi“.

