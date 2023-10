L’ex Inter Bobo Vieri si è espresso alla Bobo TV: le sue dichiarazioni sull’impiego di Sanchez all’interno del contesto nerazzurro

Vieri ha parlato dell’Inter sull’impiego di Sanchez all’interno del contesto nerazzurro. Le dichiarazioni alla Bobo TV.

«Hanno fatto benissimo a riprenderlo, ora non c’è Arnautovic e sono un po’ corti. In avanti devono far gol perché non può sempre segnare Lautaro. Sanchez deve mettere 90′ nelle gambe e poi fa la differenza».

L'articolo Vieri: «Sanchez può fare la differenza all'Inter, ma…» proviene da Inter News 24.

