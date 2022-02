L’allenatore del Villareal Unai Emery lancia la sfida ai alla Juventus, prossimo avversario in Champions League.

Il tecnico del Villareal Unai Emery dopo il bel pareggio ottenuto contro il Real Madrid si prepara a sfidare la Juventus in Champions League; ecco quanto dichiarato dall’allenatore dopo la partita di campionato. “In questo sport si vive per giocare e disputare al meglio partite importanti come quella contro i blancos”.

IM_Carlo_Ancelotti

“Nella Liga stiamo provando a essere tra le migliori, ma vogliamo alzare l’asticella e prepararci a battere ed eliminare i top club anche in Champions League. Contro i blancos è stato un match importante per noi, abbiamo confermato tutte le nostre ottime qualità. Siamo in crescita e cercheremo di migliorare ulteriormente. Entrambe le squadre hanno avuto le occasioni per vincere, ci prendiamo volentieri questo punto“.

