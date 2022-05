Stasera si gioca Villarreal-Liverpool, prima semifinale di ritorno di Champions League.

Le due squadre ripartono dal 2-0 per i Reds conquistato ad Anfield ma Klopp non si sente al sicuro perché il Villarreal vuole continuare a stupire. Emery dovrebbe schierare il tandem Gerard Moreno-Danjuma in avanti; gli ospiti non dispongono di Roberto Firmino, ecco le probabili formazioni.

Champions League

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupinan; Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin; G. Moreno, Danjuma. Allenatore: Unai Emery

A disposizione: Asenjo, Mandi, Pedraza, Aurier, Mario Gaspar, Ruben Pena, Trigueros, Iborra, Moi Gomez, Chukwueze, Dia, Paco Alcacer.

Indisponibili: Alberto Moreno, Yeremy Pino.Squalificati: -. Diffidati: -.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander A., Konaté, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Thiago Alcantara; Salah, Mané, Luis Diaz. Allenatore: Jurgen Klopp

A disposizione: Kelleher, Adrian, Diogo Jota, Milner, Minamino, Matip, Elliot, Gomez, Keita, Jones, Origi, Oxlade-Chamberlain.

Indisponibili: Firmino. Squalificati: -. Diffidati: -.

