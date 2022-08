Il direttore di calciomercato.com Visnadi, parla a Radio Sportiva della situazione dell’Inter anche sotto l’aspetto finanziario.

Ecco le parole di Visnadi, direttore di calciomercato.com che ha parlato a Radio Sportiva della situazione finanziaria dell’Inter: “L’Inter non è indebitata, chiude ogni stagione con un saldo passivo di circa cento milioni, poi quel buco viene coperto con dei finanziamenti da parte della proprietà. È la proprietà che ha fatto dei prestiti, questa è la cosa tecnica, per chiudere queste falle: ha dato in pegno non dei beni suoi ma l’Inter. Ecco che cosa sta succedendo, però il club in sé non è pieno di debiti: è la proprietà ad averli.“

IM_Sede_Inter

Luca Marchetti, esperto di mercato parla così: “Robin Gosens deve tornare a essere quello dell’Atalanta. Lui è stato fermo per un brutto infortunio. Lo scorso anno ha fatto una manciata di minuti dietro Ivan Perisic che era impossibile toglierlo dal campo. Ora giudicarlo per il primo mese sarebbe ingeneroso ma per quello che abbiamo visto finora ci spinge a dire che Gosens dovrà migliorare.” Da come riferito a internews24.

