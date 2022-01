Vlahovic-Juve, domani nuovo incontro

Siamo ai dettagli per il passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus. Come riportato da Tuttomercatoweb, l’operazione andrà in porto per una cifra pari a 75 milioni di euro. Si tratta dell’operazione più onerosa del mercato di gennaio. Un colpo annunciato, un lieto fine che mette d’accordo tutti: la Fiorentina, che scongiura una partenza a parametro zero del calciatore e la Juventus che rinforza l’attacco in vista di questa seconda parte di stagione.

Vlahovic sarà il sesto giocatore serbo della Juventus e prenderà probabilmente il posto di Alvaro Morata al centro dell’attacco bianconero. Le big del campionato italiano sono avvisate: la Vecchia Signora vuole tornare a lottare sui più grandi palcoscenici. Vlahovic è il colpo dell’anno e rappresenta un investimento per un futuro che a Torino si augurano ancora ricco di vittorie.