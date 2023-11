Vlahovic Juve, ora il serbo è chiamato per l’ennesima volta ad una svolta. Ma da quando non segna lui i bianconeri volano

Come scrive il Corriere dello Sport, la Juve ha ora bisogno di ritrovare il miglior Dusan Vlahovic. Il serbo è ormai a secco da due mesi e contro l’Inter ha vinto solamente una volta in undici partite, subendo ben otto sconfitte contro la formazione nerazzurra.

Da quando non segna lui, però, Madama vola: 19 punti in 7 partite, con una sola rete subita (su palla inattiva), nonostante nessuno abbia raccolto l’eredità del numero 9. Kean infatti è ancora a secco, Milik ne ha segnati due e lo stesso Chiesa, ritrovatosi in Nazionale, sembrava aver perso in brillantezza.

