Weah-Juve, è già feeling con Allegri. E i compagni lo adorano… Il retroscena sulle prime settimane da bianconero dell’americano

Come si legge su Gazzetta.it Timothy Weah si è già inserito al meglio negli schemi provati da Allegri nelle prime settimane di ritiro tra Continassa e tournée americana.

Timothy a alla Juventus ha trovato diversi amici di vecchia data. Rabiot lo ha accolto nel migliore dei modi alla Continassa e gli ha dato le prime indicazioni base per addentrarsi subito nel mondo bianconero. Al pari di Pogba, che ha parlato molto con lui durante la tournée americana. Weah ha ritrovato anche Kean, con il quale da tempo ha un ottimo rapporto extra campo, e McKennie, suo compagno di nazionale. Ha scoperto in questi giorni un’ottima intesa con Iling e, più in generale, non ha perso tempo per farsi apprezzare da tutti gli altri.

