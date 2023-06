Weah: «Maldini? Gli ho detto che non deve abbattersi. La Juve…». Tra politica e ricordi rossoneri, l’ex rossonero si racconta

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l‘ex rossonero Lilian Thuram ha parlato di Milan, di politica e di Juventus. Ecco le sue parole:

LICENZIAMENTO MALDINI – «Paolo è un campione, gli ho detto che non deve abbattersi. Il suo lavro nel club è stato buono, lui ha grande capacità e avrà successo anche come manager»

FINALE CHAMPIONS – «L’Inter è stata sfortunata, ma non ho capito Lukaku in panchina»

RICORDI AL MILAN – «Tra i ricordi più belli il gol decisivo contro la Roma all’Olimpico o la vittoria contro la Juve nel 1999»

L’AMORE PER LA JUVE – «Ora seguo le mia squadre: Atletico Madrid e Juve. Sono sempre stato tifoso juventino grazie a Platini. Avrei voluto giocare anche con la Juve. Il Milan è la mia seconda famiglia calcistica»

POLITICA – «Ho dimostrato che un ex sportivo può realizzare progetti anche quando assume un altro ruolo. Sa che ha sempre creduto in me? Silvio Berlusconi. Diceva che sarei stato un grande presidente per il mio Paese»

