Weah verso il forfait per Juve Napoli: brutte notizie dopo l’allenamento. Le possibilità di recupero dopo l’infortunio sono ridotte

Le possibilità di rivedere Weah in campo per Juve Napoli di venerdì sera sono sempre più ridotte.

Come appreso da Juventusnews24, infatti, l’esterno americano ha svolto anche oggi un allenamento differenziato (così come De Sciglio) rispetto ai compagni e quindi va verso il forfait per il big match dello Stadium. Weah è fermo ai box per un infortunio muscolare rimediato nel primo tempo della partita col Verona del 28 ottobre.

