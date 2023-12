Zuliani attacca: «Il VAR non ha analizzato bene il fallo di Darmian su Chiesa perché il gol di Lautaro è contro la Juve». Le parole

Zuliani in un video pubblicato sul suo canale You Tube è tornato sull’episodio del gol di Lautaro in Juve Inter arrivato dopo un contatto tra Darmian e Chiesa all’inizio di quella azione.

LE PAROLE – «Dove è la verifica di quel fallo netto? Non è vero, come ci avevano erroneamente raccontato, che non c’era l’audio VAR e che il VAR non interagiva con l’arbitro. Quando c’è un gol il VAR controlla tutto anche se poi non manda arbitro a rivedere, ma questo è un altro discorso. Prepariamoci per Juve Napoli… Ci spiega Gervasoni che il tecnico del VAR vede velocissimamente lo scontro tra Darmian e Chiesa e quindi per lui è tutto apposto. Non si analizza meglio per vedere se c’è fallo ad inizio azione? No, visto che è un gol contro la Juve… Non è un colpo al viso, ma un normale corpo a corpo per Gervasoni. Ma Juve Napoli dell’anno scorso non c’è colpo a viso, ma Milik che recupera il pallone, un normale contrasto di gioco, prende la palla, non è fallo. Ma il VAR va a rivedere e annulla il gol di Di Maria dopo 17 secondi perché secondo il VAR Milik commette fallo ad inizio azione. Perché qua il VAR guarda velocissimamente e non è colpo al viso? Se guardi l’immagine che guarda il VAR c’è proprio il braccio di Darmian sul viso di Chiesa».

