I neroverdi hanno trovato l’accordo con i londinesi per l’attaccante; ma non sarà probabilmente l’unico colpo del club inglese.

Sfuma la pista Paris Saint Germain per Gianluca Scamacca che si accasa al West Ham per 36 milioni di euro più 6 di bonus più il 10 % della futura rivendita; lo sostiene Sky Sport.

Gianluca Scamacca

Il club neroverde realizza una grande cessione; Scamacca sarà il quinto italiano a giocare negli Hammers dopo Di Canio, Di Michele, Diamanti, Borriello e Zaza, praticamente tutti con poca fortuna. Oltre all’attaccante i londinesi sono vicini all’accordo con l’Eintracht Francoforte per Filip Kostic: l’esterno sinistro non voleva rinnovare coi tedeschi e aveva il contratto in scadenza nel 2023, costerà 12 milioni più 3 di bonus.

