WSI Smart Talk: Gabriele Gravina in diretta oggi alle 21:00

Martedì 27 luglio 2021 – Questa sera alle ore 21:00 andrà in onda lo speciale WSI Smart Talk dal titolo “Gabriele Gravina dalla promozione in B con il Castel di Sangro alla vittoria dell’Europeo con la Nazionale Italiana. 25 anni dopo”. L’evento vedrà protagonista ovviamente il presidente della Federcalcio, che ha da poco festeggiato la vittoria dell’Europeo ai danni dell’Inghilterra. La conduzione dell’evento e la cura dei contenuti sono affidati a Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia e la trasmissione avverrà in diretta tv su Rete8 Sport per l’Abruzzo, ma anche in streaming sui canali social ufficiali di Wall Street Italia.

La cornice sarà quella di Piazza Plebiscito, a Castel di Sangro, sostanzialmente laddove tutto ebbe inizio: 25 anni fa, infatti, il Castel di Sangro batteva l’Ascoli ai calci di rigore nello spareggio valevole per la promozione in serie B. Una cavalcata dalla quale ebbe inizio anche la storia di successo dell’attuale presidente federale. Eletto per la prima volta numero uno della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel 2018, Gabriele Gravina è stato rieletto per il suo secondo mandato nel 2021.

Dopo aver raccolto letteralmente le macerie in seguito alla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali di Russia 2018. Si è trattato di uno dei punti più bassi probabilmente della storia della nazionale, anche se il processo negativo era già iniziato qualche anno prima. Esattamente come già fatto col Castel di Sangro, Gravina non si scoraggia, ricostruisce il castello dalle fondamenta puntando molto sui giovani e affidando la guida tecnica della nazionale maggiore a Roberto Mancini. Il nuovo corso inizia con un imperativo: raggiungere la finale di Londra. In pochi ci credono, ma il ct lo ripete come un mantra ai suoi giocatori per tre anni, sorretto dalla convinzione del presidente federale, da sempre convinto che un gruppo sano potesse trovare forze aggiuntive per raggiungere l’obiettivo. Alla fine è arrivato l’Europeo, che all’Italia mancava addirittura dal 1968. Un capolavoro.