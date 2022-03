L’allenatore del Barcellona Xavi Hernandez torna a parlare del caso spinoso riguardante Ousmane Dembele.

Il Barcellona sotto la guida di Xavi e grazie ai nuovi acquisti di gennaio sta risorgendo; anche Ousmane Dembele che sembrava destinato a non rinnovare il contratto e fuori dal progetto pare poter essere utile alla causa e chissà anche rinnovare. Ieri il francese ha realizzato un goal di pregevole fattura mentre della sua situazione contrattuale ha parlato l’allenatore.

Pallone Champions League

”Dovete fare queste domande alla società e allo stesso Ousmane. Sappiamo che il suo contratto scadrà a giugno, ma nel calcio non si esclude mai nulla. Le cose cambiano dalla sera alla mattina. Prima Dembelé non poteva giocare, ora invece gioca. Sono scenari differenti. Se Ousmane gioca come sta facendo e lavora duro, può davvero diventare il migliore al mondo nel suo ruolo”.

