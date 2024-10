I nerazzurri hanno dovuto fare molto più fatica del previsto per sovrastare la formazione svizzera sul suo campo. Ieri l’Inter a detta di molti aveva una partita sulla carta molto facile contro lo Young Boys ma la realtà si è dimostrata ben diversa. La squadra di Inzaghi per colpa di diversi fattori quali gli infortuni, il turnover ed anche il campo sintetico, ha fatico molto per avere la meglio sugli avversari. La prima volta Tra i titolari figurava Yann Bisseck, braccetto che fino a questa stagione ha sempre giocato sul centrodestra: ieri c’è stato l’esordio dal primo minuto sull’altra parte del campo, insomma giocava nella posizione che occupava quando militava nell’Aarhus. L’occasione Durante il primo tempo, il tedesco ha avuto un’opportunità d’oro per lasciare il segno. Un’occasione da goal clamorosa che però si è scontrata con la reattività e l’abilità del portiere avversario, il quale con un intervento decisivo ha […]

