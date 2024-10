I nerazzurri hanno dovuto aspettare solo gli ultimi istanti di gara per avere la meglio sulla formazione svizzera. L’Inter ha conseguito un’altra vittoria preziosa in Champions League, aggiungendo 3 punti fondamentali alla sua quota in classifica, grazie a un gol decisivo di Marcus Thuram. Questa vittoria non solo fortifica la posizione dei nerazzurri nel contesto internazionale ma lancia anche un messaggio chiaro sulle ambizioni della squadra nella competizione. L La voce dell’ex Lazio La vittoria non è stata priva di difficoltà. Stefan De Vrij, difensore olandese dell’Inter, ha condiviso riflessioni importanti in un’intervista rilasciata a Sky Sport. Il centrale ha ammesso le difficoltà incontrate a causa delle particolarità del campo, che ha influenzato la velocità della palla e i rimbalzi, rendendo gli avversari ancora più difficili da affrontare. Lo sguardo verso il futuro e la Juve Interrogato sulla prossima partita contro la Juventus e le condizioni fisiche della squadra, De […]

