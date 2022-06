Christian Zaccardo parla in una intervista a TMW, all’interno anche le dichiarazioni Sugoni a Sky in chiave Milan su Maldini.

Parlando del mercato, Christian Zaccardo ex giocatore del Milan, parla così a TMW: “Il mercato? Ancora deve decollare, eravamo abituati diversamente ma tra Covid e altro è un mercato diverso: meno movimenti, più mirati, ma speriamo che tornino presto in Italia grandi calciatori. Il Milan? Sono simpatizzante milanista, avendoci anche giocato, sono felice che siano tornati ad alti livelli. Maldini e Massara hanno fatto grandi cose ma i tifosi si aspettano sempre di più e credo debbano comprare giocatori funzionali al progetto.“

Sugoni a Sky fornisce questa rivelazione: “Non è una sorpresa, né una cosa inattesa: dopo il suo compleanno (di Maldini, ndr), domani o nelle prossime ore, arriverà questa famosa firma sul contratto per lui e Frederic Massara. Il contratto è in scadenza giovedì 30, questa sarà la settimana dei rinnovi: in particolare domani dovrebbe essere il giorno giusto. Arriverà anche questa ufficializzazione.“

