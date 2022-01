Zaccheroni: “Per le abilità che hanno Tonali e Locatelli sono tuttocampisti”

L’allenatore Alberto Zaccheroni, ex di molte squadre di Serie A tra cui Milan, Inter e Juventus, in collegamento a Sky Sport 24 ha parlato dell’evoluzione che ha avuto il ruolo di centrocampista centrale. In particolare ha elogiato i registi di Juventus e Milan Manuel Locatelli e Sandro Tonali.

Secondo lui la loro abilità di giocare in ogni zona di campo, soprattutto in fase di costruzione, li rende unici; questo testimonia quanto abbiano fatto bene le due società ad investire tanti soldi su di loro. Ecco le sue parole: “Si possono alternare nella costruzione da dietro e anche nell’andare a giocare nella metà campo avversaria, avvicinandosi alle punte e tentare anche la conclusione da fuori. Sono due centrocampisti che oggi si potrebbero chiamare anche tuttocampisti”.