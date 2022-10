Il centrocampista svizzero Zakaria non viene impiegato al Chelsea che pensa a interrompere il prestito

Il Chelsea vuole interrompere il prestito di Denis Zakaria già a gennaio. Come riportato dal Daily Star, in estate il centrocampista svizzero è stato scelto da Tuchel e non rientrerebbe nei piani del neo tecnico Potter.

L’ex Borussia potrebbe tornare alla Juventus già nella sessione invernale di mercato.

L’articolo Zakaria, il Chelsea pensa a interrompere il prestito: torna alla Juventus a gennaio? proviene da Calcio News 24.

