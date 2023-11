Le dichiarazioni di Javier Zanetti nei confronti del capitano dell’Inter Lautaro Martinez: elogiando molto l’argentino

Durante la presentazione del suo nuovo libro, Javier Zanetti parla anche del capitano dell’Inter Lautaro Martinez.

LAUTARO – «All’Inter ne abbiamo già uno, è Lautaro che è il capitano. Io sono felicissimo, non perché sia argentino, ma perché quando abbiamo colto questa opportunità con Piero Ausilio, che ha raccontato come è nata la trattativa, vedevamo in lui quello che sta dimostrando. Non ci siamo sbagliati, perché Lauti è da cinque anni con noi e tutti gli anni è migliorato tanto. Oggi lo vedi leader, lo vedi con questo senso di appartenenza, con questo amore per l’Inter: non nascondo che a me fa enorme piacere, delle volte mi rivedo in lui quando è arrivato in Italia. Mi auguro che possa fare una grandissima carriera, perché se lo merita»

