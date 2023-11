La vicinanza del popolo dell’Inter degli ultimi anni: una vera e propria unione con la squadra, a suo modo, assai decisiva nei risultati

L’Inter è una squadra competitiva, ma rispetto agli altri anni si nota qualcosa di diverso all’insegna dell’unione che c’è con il suo pubblico. Certo, il popolo interista è da sempre attaccato alla propria squadra nei momenti belli come in quelli difficili, ma da due anni a sta parte l’atmosfera sugli spalti di San Siro è nettamente cambiata rispetto alle stagioni scorsi: una vicinanza recepita molto anche dagli stessi tifosi nerazzurri, come se non ci fosse quel distacco tra chi è in campo e chi invece sostiene la squadra.

I dati parlano abbastanza chiaro: una media di oltre 70 mila spettatori a San Siro costante e soprattutto entusiasta indipendentemente da come possa andare il match, con la consapevolezza che l’unione fa la forza della squadra di Simone Inzaghi, e che lasciarsi abbandonare a critiche alla prima sconfitta (in particolar modo sui social dove pure i cosiddetti “occasionali” non esitano a lanciare qua e là considerazioni estremiste, sportivamente parlando): i fischi lasciano spazio agli applausi e quando fortemente si cade senza essere esenti da colpe si analizza sempre in maniera costruttiva la situazione.

Ogni settore dello stadio è sempre pieno, e se vogliamo parlare della magia della Curva Nord (cuore caldo del tifo nerazzurro) si tratta di un vero e proprio stimolo per i ragazzi. Una curva che coinvolge San Siro impressionando i giocatori amati e addirittura gli avversari: per esempio contro il Porto molti giocatori ospiti hanno sottolineato il grande clima a San Siro sottolineando l’emozione di giocare in un campo così bello con una tifoseria così particolare come quella dell’Inter.

Se per gli avversari l’effetto è quello, da immaginarsi la situazione invece per i beniamini nerazzurri che nutrono la sensazione di giocare sempre in casa, anche nei campi, sulla carta, molto caldi. Certo, ci sono all’interno della squadra anche dei riferimenti che hanno l’Inter nel cuore (su tutti capitan Lautaro Martinez e Dimarco), che sanno cosa voglia dire indossare quella maglia e per tramandare ciò ai nuovi acquisti.

Anche analizzando le parole per esempio del centrocampista Asllani: «L’Inter è una squadra forte a livello mondiale che in questi anni è cresciuta tanto. Ha grandi tifosi che ci supportano sempre, loro danno la vita per questo Club e un giocatore che viene qui deve farlo per vincere». Oppure come sottolinea il tecnico Simone Inzaghi a fine partita dopo l’Atalanta: «Stiamo avendo continuità. Per quanto riguarda il mio premio è da condividere con i miei ragazzi, la mia società e questi splendidi tifosi che anche questa sera ci hanno aiutato tantissimo». Infine il capitano argentino sempre presente quando c’è da elogiare il popolo dell’Inter: «Volevo salutarvi, vi mando un grande abbraccio tifosi nerazzurri. Sono orgoglioso di voi e tutti i miei compagni, vi ringrazio davvero. Un abbraccio e forza Inter».

Questa squadra non può fare a meno della sua tifoseria per raggiungere degli obiettivi importanti tra la conquista di coppe, la seconda stella e anche la voglia di raggiungere la seconda finale di Champions League dopo quello che è accaduto l’anno scorso non può non essere altrimenti: per una grande impresa ci vuole un grande popolo che segua da vicino la squadra, e che, dal punto di vista della società, aiuti essa a crescere, e al tempo stesso anche a coinvolgerla con passione: ciò che ha bisogno per trovare stimoli, motivazioni e soprattutto stimoli e ambizioni. Il tifo che non è più la ciliegia, bensì parte integrante di quella torta tanto buona quanto fatta con amore. In poche parole? C’è solo l’Inter.

