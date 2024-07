Il presidente del Genoa Alberto Zangrillo non vuole cedere altri big tra cui l’attaccante islandese.

Alberto Zangrillo ha parlato del mercato del Genoa e quindi anche di Albert Gudmundsson a margine dell’Assemblea di Lega della Serie A tenutasi stamattina. “Come è andata l’assemblea Bene, nessun tipo di attrito su nessun punto. Il presidente Casini parlerà ufficialmente, niente di particolare. Una seduta prefestiva”.

Maggior rilevanza della Serie A

“Sì, senza alternare gli equilibri ma nel rispetto della realtà, una rappresentanza coerente con il valore intrinseco della Serie A che è il driver del calcio italiano insieme alla Serie B”.

Albert Gudmundsson

L’interesse dei nerazzurri per Gudmundsson

“I miei rapporti col dottor Marotta sono straordinari, lui è un professionista che di calcio ne sa più di me. Ogni tanto ci sono rivisitazioni, ho detto che Albert deve sognare ma può continuare a sognare anche a Genova e auspico che continui a sognare a Genova. Non c’è alcun tipo di problema, al di là del mercato che non sarà deciso da me. L’impressione è che Albert possa restare in Liguria. Quale sarebbe la cifra Non so cosa ho in tasca. Se ho parlato con Marotta di Vasquez? No, resta dov’è”.

La situazione

Gudmundsson continua ad essere accostato all’Inter (che in realtà non ha mai nascosto di apprezzarlo) nonostante i nerazzurri abbiano bisogno di molte cessioni per provare ad acquistarlo. Ora come ora appare molto difficile pensare ad un approdo a Milano dell’attaccante.

