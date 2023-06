Mattia Zanotti ha parlato a Tmw dopo l’incontro nella sede dell’Inter: le dichiarazioni del giovane esterno

Zanotti ha parlato così dopo aver fatto tappa nella sede dell’Inter:

«San Gallo? Per ora ci siamo visti solo per mettere a posto il contratto. Poi vedremo. sono contentissimo, è una grande società e sono contento di continuare questo percorso. Non so ancora nulla, ne parleremo col club, vedremo cosa vuole fare la società. C’è tempo, non ho ancora parlato con Inzaghi».

L’articolo Zanotti: «Felice di aver rinnovato con l’Inter. Futuro? Ecco come stanno le cose» proviene da Inter News 24.

