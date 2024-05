Il giornalista del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni sostiene che il club nerazzurro non sarebbe potuto andare con Zhang ancora alla guida.

Ivan Zazzaroni a Pressing esprime il suo parere sulle vicende societarie dell’Inter. “Zhang non può uscire dalla Cina per varie situazioni a Hong Kong. Per me il cambio di proprietà è un’ottima notizia per l’Inter. Forse ci sarà qualche rallentamento sulle azioni previste, ma niente di che. E non si poteva andare avanti così, con l’Inter in mano a un personaggio che non può operare perché ha problemi da tutte le parti. Io alla roba di Pimco non ho mai creduto e ho chiesto al mio giornale di fare embargo assoluto alla notizia. Mercato? Ho parlato con persone vicine a Oaktree e non sanno nemmeno loro come andrà“.

Steven Zhang

Il parere

“Ma dico che è un miglioramento per l’Inter perché, se fosse entrato un altro fondo, sarebbe aumentato il debito di Zhang. I soldi di Pimco non sarebbero finiti all’Inter, ma a Oaktree per ripagare il debito. Zhang è stato corretto in una cosa: pur non sapendo come sarebbe finita, ha rinnovato il contratto di Marotta e Ausilio fino al 2027, visto che hanno fatto un ottimo lavoro”.

Le richieste di Lautaro

Il giornalista poi rivela che la richiesta del capitano è molto maggiore rispetto a quanto detto finora. “Rinnovo Lautaro? Che io sappia, ha chiesto la luna. Nello specifico, ha chiesto 12 milioni di euro più condizioni a suo favore“.

