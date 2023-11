Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, ha parlato così della “minaccia” Arabia Saudita sul mercato e non solo.

ZAZZARONI – «I nostri calciatori, ancor prima degli allenatori, per i soldi mandano giù tutto. La verità è che abbiamo finito i buoni, i campioni capaci di dire di no: ero ragazzo quando Rivera e Bulgarelli combattevano battaglie per il bene del pallone. Oggi il calcio è in mano ai cattivi, a chi vende il Mondiale agli arabi; arabi che si stanno comprando tutto, anche le coscienze. Non escludo che nel giro di poco tempo possano prendersi il sindacato internazionale dei calciatori, da anni asservito al potere».

