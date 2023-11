Arbitro Maresca: «Amo troppo Napoli, sono nato e spero di morire qui». Le dichiarazioni del fischietto

Fabio Maresca, arbitro internazionale della sezione di Napoli, nel giorno del centenario della sezione AIA partenopea ha parlato così. Le dichiarazioni riportate da Sportface.

MARESCA – «Ho sempre detto che non avrei mai cambiato sezione, sono una persona che è nata e spera di morire a Napoli perché amo troppo questa città. Per me è sarà sempre un grande orgoglio essere arbitro della città e della sezione di Napoli».

