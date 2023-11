Zoff avvisa Allegri: «Senza coppe è un dovere assoluto fare bene». Le dichiarazioni del grande ex

Dino Zoff, a TMW, si è espresso così sulla Juve di Allegri.

ZOFF – «Non sono di questa idea. Perché in Europa, le grandi squadre che vincono coppe e campionati, in sostanza sono sempre le stesse. Con un allenamento giusto si può far bene in entrambe le competizioni. Con solo il campionato invece è un dovere assoluto far bene, ci sono più responsabilità su quel preciso obiettivo. Se non fai risultato, è pesante».

