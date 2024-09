Il giornalista Ivan Zazzaroni sostiene che ci siano tutti i presupposti per il bis Scudetto dei nerazzurri anche se fa discutere un’affermazione sul belga.

L’arrivo di Romelu Lukaku al Napoli è un trasferimento che ha suscitato aspettative e speranze tra i tifosi e gli addetti ai lavori. A parlare di queste dinamiche è stato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, evidenziando il suo punto di vista sull’attuale panorama calcistico italiano.

Sulla lotta Scudetto

Zazzaroni non ha esitato a riconoscere la superiorità dell’Inter nel contesto della Serie A, descrivendo la squadra come “avanti anni luce” rispetto alle altre. Nonostante ciò, il suo augurio è che il Napoli riesca a trionfare e conquistare lo Scudetto, un desiderio motivato da un’affinità personale con la città. Tuttavia, ammette che i nerazzurri restano i favoriti assoluti per la vittoria finale, posizionandosi quindi come la squadra da battere in questa stagione.

Lautaro Martinez Romelu Lukaku

Sul belga

Al centro della chiacchierata c’è anche la figura di Romelu Lukaku, descritto da Zazzaroni come il suo “idolo assoluto“. L’approdo dell’attaccante belga a Napoli è visto come un’operazione di mercato che potrebbe realmente fare la differenza nella corsa al titolo. Grazie ai suoi numeri impressionanti, Lukaku viene considerato non solo il miglior attaccante della Serie A, ma anche superiore a giocatori del calibro di Lautaro Martinez, suo compagno di squadra ai tempi dell’Inter.

