L’agente FIFA Francisco Hernandez ha parlato del suo assistito appena arrivato in nerazzurro.

Inter Live ha intervistato Francisco Hernandez, procuratore del nuovo difensore dell’Inter Tomas Palacios; ecco le sue dichiarazioni. “Si sta allenando per cercare la migliore forma fisica. Ha voglia di imparare e dare il massimo all’Inter, poi sarà il mister a decidere quando sarà il suo momento. Tomas è determinato a raggiungere il top della condizione nel più breve tempo possibile, è un ragazzo che ama allenarsi e giocare”.

Perché l’Inter

“Per storia e attualità, l’Inter è una delle squadre più grandi del mondo. È una opportunità unica che deve sfruttare dando il massimo. Lui questo lo sa. Il River, il Boca Juniors e tante grandi squadre d’Europa lo volevano, però lui ha deciso di venire all’Inter perché era uno dei suoi sogni fin da bambino, perché è tifoso del campionato italiano e si è sempre identificato con l’Inter considerati tutti gli argentini che hanno giocato e trionfato qui. Pupi Zanetti e Lautaro Martinez sono tra i tanti grandi giocatori argentini che hanno indossato questa bellissima maglia”.

Le sue caratteristiche

“Tomas è soprattutto una grande persona e un grande professionista. Come difensore è molto aggressivo, veloce e molto tecnico. Ha un rendimento importante, in più è bravo nell’uno contro uno e nel gioco aereo. Sicuramente questa esperienza in uno dei campionati più importanti al mondo gli servirà a imparare e crescere molto, continuando così ad essere ogni giorno un giocatore migliore”.

I modelli

“Ammira da sempre Pupi Zanetti, poi c’è Samuel. Attualmente Cuti Romero, Lisandro Martinez e Otamendi”.

