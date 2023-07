Ivan Zazzaroni, intervenuto sul Corriere dello sport, ha fatto il punto sul capitolo Lukaku

Zazzaroni si è espresso su Lukaku e l’offerta dell’Inter:

«Per Romelu Lukaku, Todd Boehly non si sposta da 38,5 milioni di sterline, 45 milioni di euro. L’Inter è giustamente ferma a 30 milioni più 5 di bonus e non sembra intenzionata a prodursi in ulteriori rialzi. Perché giustamente? Presto detto: alla spesa iniziale dovrebbe aggiungere tre anni di stipendio a 8 netti a stagione, ovvero 32 milioni complessivi, grazie al vantaggio fiscale garantito dal decreto crescita. Di buono, per l’Inter, c’è l’avvicinamento dello United alla cifra ritoccata da Marotta per cedere Onana: 55 milioni più bonus. A 50 più bonus Ten Hag è arrivato»

